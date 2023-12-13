Каждый пятый россиянин готов рассмотреть предновогодние банковские предложения

Речь идет о возможности приумножить собственные сбережения. В среднем, почти каждый пятый россиянин (22%) планирует открыть новогодний вклад или накопительный счет. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками банков ВТБ и «Открытие». Больше всего россиян, желающих воспользоваться сезонными предложениями банков, проживают в Москве и Московской области, меньше всего - на Северном Кавказе и Урале.
В декабре 80% опрошенных россиян ожидают роста своих расходов, связанных с традиционными предновогодними тратами. На этом фоне вопрос получения повышенного процента на имеющиеся средства становится еще более актуальным, - комментируют результаты опроса эксперты.
Примечательно, что накопительные счета с повышенной ставкой перед новогодними праздниками привлекают россиян несколько больше, чем вклады.
По статистике, наших сограждан привлекают повышенные ставки и гибкие условия. В частности, каждый четвертый участник опроса сообщил, что будет решать, открывать вклад или накопительный счет, в зависимости от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. Например, в предновогодних предложениях по вкладам 22% считают самым важным размер ставки, а для трети опрошенных одинаково важны как ставка, так и срок вклада.
Однако есть и 37% респондентов, кто не находит никаких привлекательных сторон в подобных сезонных предложениях.
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