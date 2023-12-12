Авто с пробегом: кроссоверы дорожают активнее других

Эксперты «Открытие Авто» на основе данных компании «Автохаб» проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в ноябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась в самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России - на рынке Москвы и Подмосковья.
Аналитики отмечают: несмотря на осеннее падение объемов рынка, продавцы отнюдь не спешили понижать цены на популярные модели. Из топ-20 востребованных у россиян машин 13 продолжили дорожать.
В целом колебания цен в ноябре можно признать относительно небольшими. Прайс-листы скорее замерли в ожидании положения курса валют, чем активно менялись в ту или иную сторону. Точечно сильнее других продолжили дорожать те иномарки, по которым наметился дефицит или их завоз по каналам серого импорта стал усложняться в силу новых санкций и ужесточения налоговой политики государства.
Так, средняя цена кроссовера Hyundai Santa Fe вплотную приблизилась к четырем миллионам рублей (+3,9% к октябрю). На втором месте по росту цены в ноябре оказался еще один Hyundai – компактный кроссовер Tucson (3,3 миллиона, +3,8%). Замкнувшая тройку лидеров рейтинга Lada Niva Legend продается уже полвека и остается востребованной. Естественно, что с наступлением зимы, особенно такой снежной, как в текущем году, цена на «Ниву» устремилась вверх (+3,3% за месяц).
Руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) Марина Дембицкая прогнозирует:
- В декабре, в случае сохранения курса рубля в диапазоне 92-95 «единиц» за доллар, каких-либо резких колебаний прайсов машин с пробегом ждать не стоит. Разве что в салонах официальных дилеров, торгующих еще и поддержанными машинами, в преддверии Нового года можно будет встретить наиболее выгодные предложения. Однако чаще всего они будут касаться не самых популярных моделей, а более узких сегментов автомобилей.
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