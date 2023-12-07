Итог 11 месяцев для авторынка страны: до одного миллиона сделок не хватило всего тысячи покупателей

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали результаты продаж по итогам ноября 2023 года. В последний месяц на рынке легковых и LCV автомобилей было совершено 118 тысяч сделок. Это на две тысячи меньше, чем в октябре — прервался почти годовой тренд по устойчивому росту рынка. Однако произошло это отнюдь не неожиданно. Самый крупный отечественный автозавод в Тольятти попал под очередную волную санкций, которая принесла ему новые проблем с поставщиками. Продажи самой массовой отечественной марки Lada, которая традиционно продолжала делать погоду в нашем авторитейле, снизились за месяц на 12% - это худший результат из всех осенних месяцев.

Ежемесячные продажи «Москвича» хотя и понемногу росли, но в целом оставляли желать лучшего. Первые месяцы осени составляли по 1,1-1,2 тысячи машин. Скромные объемы бизнеса московского завода заставили дистрибьютора идти на уступки — в результате продажи марки увеличились до 1,9 тысячи ТС. В то же время «Москвичу» по-прежнему продолжает мешать имидж, созданный еще в СССР, когда машины марки занимали нишу в предельно бюджетном сегменте. Нынешнее ценовое позиционирование в диапазоне 2,3-3 миллионов рублей этому никак не соответствует.

В сегменте иностранных автомобилей сколько-нибудь значимых изменений не происходило. «Китайцы» хорошо отладили поставки, продолжали выводить на рынок новые модели, нередко повышали планы для дилеров, но столкнулись с затовариванием складов из-за обилия однотипных машин и завышенных цен. Три ведущие китайские марки – Haval , Chery и Geely — продолжали продаваться заметно лучших любых других брендов из Поднебесной. При этом стоит отметить, что из-за усиления конкуренции и спада продаж у ряда китайских марок второго эшелона, представители автоконцернов из Поднебесной начали снижать цены.

В целом, в ноябре согласно статистике AEB первых владельцев обрели 117 994 машины с учетом параллельного импорта. К важным причинам спада авторитейлеры относят насыщение рынка машинами ведущих китайских марок, высокие цены и дорогие из-за высокой ставки ЦБ кредиты. Лидером рынка продолжает Lada. А вот продажа люксовых брендов - совсем не в тренде: из 9 официально представленных в России марок этого класса шесть нарастили продажи.

Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса в банке «Открытие» (входит в группу ВТБ), констатирует:

- В декабре мы, вероятно, увидим возвращение рынка к росту, которое традиционно наступает в преддверии смены календаря. Активнее и уступчивее в погоне за бонусами дистрибьюторов уже стали и продавцы. Несмотря на то, что у ведущих банков почти закончились деньги, выделенные по госпрограмме, кредитные продажи в автосалонах сохраняются на достаточно неплохом уровне благодаря поддержкам дистрибьюторов. Традиционно более урожайный декабрь наверняка поднимет годовой объем продаж до 1,12-1,14 миллиона автомобилей.