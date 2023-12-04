Экспертное мнение: параллельный импорт автомобилей продолжает падать

Аналитики «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог» проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных Россию по каналам параллельного импорта. В октябре было зарегистрировано на 6% меньше таких машин, чем за сентябрь. Доля параллельного импорта по итогам второго месяца осени снизилась до 10%.

В октябре спад регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, который начался еще в сентябре, продолжился. Продажи, преодолев пик в августе, откатились на уровень начала лета.

Доля регистраций ТС, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта, также снижается, несмотря на общий рост рынка новых авто. Если в период с января по июль она была стабильной (13-14%) и показывала небольшой прирост, то с июля начала падать. С сентября по октябрь доля таких машин в общем объеме регистраций снизилась с 11% до 10% -- самый низкий показатель с начала года.

В структуре регистраций в октябре среди марок лидерство снова оказалось за Toyota. Вторую и третью позиции в топ-10 заняли Kia и Hyundai, на четвертое место в октябре вышел Volkswagen. Пятерку брендов замкнул китайский бренд Zeekr, поднявший с 6 места.

Модельный зачет в октябре по сравнению с предыдущим месяцем не изменился. Лидирует седан Toyota Camry, на втором месте удержался кроссовер Kia Sportage, а третьим снова стал китайский электромобиль Zeekr 001. В топ-5 моделей также вошли Mitsubishi, Outlander и Hyundai Tucson.

Всего же за 10 месяцев 2023 года доля ввезенных по параллельному импорту автомобилей составила 13% от общего объема машин, проданных в стране в этот период. Говоря о структуре, 93% объема составляют легковые автомобили, 4% - пикапы и 3% - легковые коммерческие.

В тройке лидеров – машины японских (34%), корейских (30%) и немецких брендов (21%). Лидеры рейтинга популярности за первые 10 месяцев такие: Toyota, Hyundai, Kia, BMW и Mitsubishi. Модельный рейтинг по итогам января-октября 2023 года возглавили Hyundai Tucson, Kia Sportage , Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4.

Примечательно, что 80% автомобилей с начала года были ввезены на частных лиц и только каждый пятый автомобиль – на юридических.

- Ежемесячный объем машин, ввозимых по параллельному импорту, продолжит снижаться в оставшиеся месяцы 2023 года. А доля таких ТС в объеме рынка установится на уровне 10%, — считает руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая.