Число россиян, столкнувшихся с финансовыми мошенниками, сократилось

Доля жертв финансовых мошенников за последний год не изменилась и остается на уровне 8%, хотя число столкнувшихся с ними россиян уменьшилось с 76% до 67%. Таковы результаты тематического опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного экспертами ВТБ и банка «Открытие».
25% сообщили, что ни они, ни члены их семей не сталкивались за последний год со случаями финансового мошенничества. В августе прошлого года аналогичный ответ на этот вопрос дали 17%. Сталкивались с финансовыми мошенниками, но не отдали им деньги 67% (годом ранее - 76%)
Свой банк о случаях финансового мошенничества в этом году информировали 33% респондентов против 40% в 2022-м. 7% сообщали о таких случаях в правоохранительные органы (годом ранее - 6%).
По мнению 38% опрошенных, главную ответственность за то, чтобы не терять деньги от мошенников, несут сами потребители - Дальнем Востоке так считают даже 46%. 75% положительно относятся к идее Банка России разрешать гражданам устанавливать себе запрет на любые онлайн-операции либо ограничивать эти операции.
Также по-прежнему высок «рейтинг» идеи установления самозапрета на кредиты. Такие ограничения поддерживают 87% опрошенных. При этом пока воспользовались запретом на выдачу себе кредитов только 3% опрошенных (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Северном Кавказе - по 5%).
- По нашим данным, активность мошенников в отношении розничных клиентов снижается относительно прошлого периода. Такой тренд виден впервые за три года. Считаю, что тенденция продолжится, при этом атаки злоумышленников становятся более качественными, продуманными и сложными, - комментирует ситуацию старший-вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
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