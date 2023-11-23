Китайские бренды ставят новые рекорды на российском авторынке

«Открытие Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование отечественного рынка новых легковых автомобилей. Согласно его результатам, в октябре жители страны потратили на покупку новых машин 339,7 миллиарда рублей. Это на 1,6% больше, чем месяцем ранее и в 3,4 раза выше уровня годичной давности. В октябре установлен новый рекорд по объему затраченных на покупку китайских автомобилей средств - 209,6 миллиарда рублей (61,7% от общего объема). Напомним, что по итогам сентября им принадлежало 59,5%. Другие участники рынка уступают лидеру довольно серьезно — не менее чем в 5 раз. К слову, по объемам продаж тоже лидируют «китайцы», а за ними располагаются российские бренды.

Говоря о сегменте SUV, он снова оказался самым популярным на российском рынке: в октябре на долю новых кроссоверов и внедорожников пришлось 64,5% всего объема реализации. Вторыми по популярности остаются автомобили В-класса.

Затраты на покупку премиальных автомобилей снизились, а массовых — увеличились. Так, в октябре на машины премиум-класса было потрачено на 9,2% меньше, чем в сентябре, а на машины массового сегмента затраты выросли на 3,3%.

Всего же, резюмируют аналитики, за 10 месяцев 2023-го на покупку новых машин в России было потрачено 2,42 триллиона рублей. Прогноз по итогам года – более 3 триллионов.

- В октябре сумма, потраченная россиянами на покупку новых машин, все же уступает рекордному показателю августа в 344 миллиарда. Будет ли в этом году установлен новый рекорд за месяц, во многом зависит от того, как поведет себя рынок. Больше предпосылок для этого существует в декабре, поскольку в ноябре продажи автомобилей, как правило, «проседают», а в конце года традиционно наблюдается их скачок. В целом же по 2023 году финансовая емкость рынка может превысить 3 триллиона рублей и стать рекордным показателем. Напомним, что до этого больше всего денег на покупку новых машин жители нашей страны потратили в 2021 году, — комментирует ситуацию Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).