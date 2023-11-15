Статистика: популярные автомобили с пробегом в октябре вновь подорожали

Эксперты «Открытие Авто» на основе данных компании Автохаб проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в октябре 2023 года. Стоимость половины из топ-20 популярных машин выросла на 3-5 %%. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России.

На рынке сохраняется дефицит свежих трехлетних автомобилей, отмечаются немалые темпы реальной инфляции. Тем, кто предлагает свой товар на автомобильных маркетплейсах, это позволяет по-прежнему увеличивать цены.

Так, в октябре сразу три модели подорожали в среднем на 5% относительно сентября. Больше других прибавил седан Mercedes-Benz E. Масштабы роста цен на остальные модели из тройки лидеров - Hyundai Creta и Lada Largus - чуть более скромные: +4,9% и +3,7% соответственно.

В числе моделей, подорожавших за второй осенний месяц на 3-4%, оказались также некогда бюджетные Kia Rio и Hyundai Solaris, популярные Renault Logan и Skoda Octavia, а также вседорожник Toyota Land Cruiser 300.

В то же время колебания цен у десяти моделей из топ-20 оказались достаточно незначительными, ограничившись диапазоном в плюс-минус 2%. В число этих машин вошли две BMW (седан 5-серии и кроссовер X5), две Toyota (паркетник RAV-4 и седан Camry), по паре Hyundai (Santa Fe, Tucson) и Nissan (Qashqai, X-Trail), а также Renault Duster и Kia Sportage.

Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), поясняет:

- Как мы и прогнозировали, цены в октябре пришли в более заметное движение. По большинству популярных иномарок такая тенденция наверняка сохранится и в ноябре. Наполнение рынка свежими машинами западных брендов по-прежнему недостаточно. Говоря об отечественных, Lada, топовые модели которой уже вступили в прямую ценовую конкуренцию с бюджетными седанами из Китая, едва ли сможет продолжать такую же агрессивную ценовую политику в ноябре. И это только в том случае, если тренд стабилизации курса рубля к доллару сохранится.