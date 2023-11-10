Российский бизнес переориентируется на дружественные страны

По статистике банка «Открытия» (входит в состав ВТБ), объем внешнеторговых договоров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). На партнеров из дружественных стран в 2023 году приходится уже 65% всех контрактов малого и среднего бизнеса в России.

Основными внешнеэкономическими партнерами стали торговые компании из Китая, Беларуси, Казахстана, Турции, Узбекистана и других дружественных стран, отмечают аналитики банка. К слову, до 2022 года главенствующая доля принадлежала странам ЕС и Китаю.

Преобладающей валютой расчетов является российский рубль, на который приходится 95% всех платежей. Еще 4% проводятся в китайских юанях. В текущем году активизировались расчеты с Индией, Вьетнамом и Ираном, с которыми ранее транзакций не производилось.