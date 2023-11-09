Эксперты ожидают в ноябре падение объемов продаж новых машин

Аналитики «Открытие Авто» проанализировали результаты продаж октября текущего года. Третий месяц подряд в нашем авторитейле совершается больше 100 тысяч сделок, но прирост к сентябрю оказался минимален.

Октябрь стал лучшим по объемам бизнеса месяцем в текущем году. При этом небольшой рост рынку обеспечила в основном Lada - ее доля подросла до 34%, а суммарно все российские марки, включая Evolute и Aurus, обеспечили долю в 44%.

Всего за 10 месяцев владельцев обрели 881 тысячи новых авто. Шансы продать 1,1 миллиона машин за год по-прежнему высоки. Однако главным фактором, сдерживающим рост объемов продаж новых автомобилей в ноябре-декабре, останется завышенная цена.

Другой отечественной маркой - «Москвичом» - в октябре было реализовано 1,5 тысячи кроссоверов 3-серии (+36% к сентябрю). Начались продажи второй модели – лифтбэка «Москвич 6». Всего с января по октябрь на учет было поставлено порядка девяти тысяч этих автомобилей.

Продажи УАЗа пока остаются относительно стабильны: почти по четыре тысячи машин в месяц. GAZ третий месяц подряд реализует большее пяти тысяч машин. Их коллеги из Sollers продали немногим больше автомобилей (6,1 тысячи) за все 10 месяцев.

В целом в десятке лучших марок, помимо «китайцев» и Lada, остались лишь Toyota и Kia.

Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в ВТБ), поясняет:

- Главным фактором, сдерживающим рост объемов продаж новых автомобилей в ноябре, останется завышенная цена. При этом те, кто пытается приобрести машины по параллельному импорту в конце октября уже столкнулись с едва ли не самым значимым ростом цен за весь текущий год. В этом свете мы предполагаем, что продажи в последнем месяце осени снизятся в пределах 5-7%.