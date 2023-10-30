Китайские авто: чаще всего их покупают жители Центральной России

Эксперты «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог» изучили результаты регистраций новых легковых китайских автомобилей в России за первые три квартала 2023 года и проанализировали региональное распределение продаж брендов из Поднебесной. Анализ структуры регистраций китайских легковых автомобилей по регионам показал кратный рост продаж.

Самый емкий рынок сбыта китайских авто сегодня – это Центральный федеральный округ, где за 9 месяцев 2023 года было зафиксировано 46% от общероссийских продаж авто из КНР. При этом наибольший прирост произошел за год в Северо-Кавказском (в 8,6 раза), Приволжском (в 6 раз) и Южном (в 5,6 раза) федеральных округах. В пяти из них (ЦФО, ЮФО, УрФО, СФО, СКФО) наиболее популярной китайской маркой является Chery, в остальных первенство принадлежит Haval. В целом же, говоря о марках, эксперты отмечают, что топ-3 крупнейших в России – Chery, Haval, Geely – постоянно усиливает свои позиции.

Всего в период с января по сентябрь 2023 года на российском рынке было продано 341 732 легковых авто китайских марок. Это 48% от всего объема «легковушек», зарегистрированных в стране за первые три квартала года. С августа по сентябрь продажи машин из КНР незначительно сократились, при этом сентябрьский результат по ним составляет 56% от всех продаж за месяц.

- Данные нашей статистики по продажам китайских автомобилей в России подтверждают сделанный нами ранее прогноз: в 2023 году доля «китайцев» на российском авторынке превысит 50%, -- отметила руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в ВТБ) Марина Дембицкая. - И уже два месяца подряд показатели реализации автомобилей китайских брендов превышают половину от всех продаж на авторынке страны. Такая помесячная динамика сохранится, по нашим прогнозам, и до конца текущего года.