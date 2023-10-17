Карьерный рост: треть россиян предпочитает быть начальником

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. В ходе него 33% россиян сообщили, что им больше нравится руководить людьми, чем быть подчиненными. Больше всего желающих в Москве и Московской области, в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке (по 38%), меньше других – в Сибири (23%). 42% не хотели бы руководить другими людьми, а у 6% россиян был опыт руководящей работы и они не хотят его повторения.

43% относятся к своему непосредственному начальнику с уважением, 41% нейтрально, 6% с любовью. Испытывают страх перед своим начальником 2%. У 10% непосредственного начальника нет.

Самым важным качеством в начальнике 53% респондентов считают профессионализм и компетентность. 27% назвали таким качеством честность и справедливость. 9% полагают, что главное качество руководителя доброта и забота о подчиненных, 5% - умение признавать свои ошибки, 2% - строгость.

Для 72% россиян пол начальника не имеет значения. При этом 22% предпочитают начальника-мужчину (в Москве и Московской области, а также в Южном федеральном округе по 27%, в Сибири 14%), а 6% - начальника-женщину (на Северном Кавказе 12%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Южном федеральном округе 3%).

К слову, в работе для 43% опрошенных важнее всего зарплата (на Дальнем Востоке так считают даже 52%, на Северном Кавказе — 37%). Для 19% на первом месте в работе хороший коллектив. 16% больше всего ценят наличие свободного времени и гибкий график, 14% - профессиональную самореализацию. Лишь для 3% главная цель работы - карьера и еще для 2% - служебный статус и должность.