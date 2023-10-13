Подержанные авто: в сентябре цены сохраняли редкую стабильность

Эксперты «Открытие Авто» на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в сентябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России.

Панические настроения вторичного рынка, царившие в августе, в сентябре не нашли продолжения, итогом чего стал рост сроков продажи машин. Естественно, цены снизились, но и полного отката к прежнему уровню не произошло.

В лидерах рейтинга - вседорожник Toyota Land Cruiser 300 «сбавил» в цене 266 тысяч рублей или 3% от среднего августовского прайса.

С Lada Niva Travel тоже явного снижения не случилось: при невысоких ценах в абсолютных цифрах оно выглядит куда скромнее – 33 тысячи. Тем не менее в процентном отношении оно примерно такое же, как у Toyota. а замкнувший тройку лидеров седан BMW 3 серии скинул порядка 70 тысяч, хотя в августе успел подорожать почти на 400 тысяч рублей.

Подавляющее большинство других популярных моделей из топ-20 в сентябре практически не меняли прайсов. А Kia K5 даже подорожал на 2,3%. Полноценной замены ему пока на рынке нет, поэтому цены на оставшиеся в обороте модели наверняка продолжат рост, прогнозируют эксперты.

Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), поясняет:

- Сохраняется недостаток «свежих» машин западных, японских и корейских марок, а именно они остаются наиболее популярными во всех сегментах вторичного рынка. Захватившие весомую долю первичного рынка марки из Китая будут играть значимую роль среди подержанных машин еще очень нескоро. Кроме того, начало октября ознаменовалось курсом доллара кратковременно поднимавшимся выше психологически высокой отметки в 100 рублей. Все это позволяет предполагать, что рост цент в октябре продолжится. И активнее других они будут расти на модели, доказавшие свою надежность в прежние годы – Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen и BMW.