Авторынок: Россия стала лучшим зарубежным рынком для производителей из Поднебесной

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали результаты продаж китайских авто в сентябре и за 9 месяцев 2023 года. Бренды из КНР второй месяц подряд суммарно реализуют более 50 тысяч автомобилей, а рыночная доля приблизилась к 50% рынка. Популярных «китайцев» раскупают примерно в тех же объемах, которыми прежде могли похвастать Hyundai, Kia и Renault.
Российское сотрудничество с Китаем развивается в последний год по экстенсивному пути развития. В прошлом году к нам поставили 160 тысяч машин, а в текущем на начало сентября - уже 544 тысячи. Ближайшая по объемам экспорта «чайнамарок» страна – Бразилия - приняла за 8 месяцев 257 тысяч а/м из Поднебесной.
Лидер среди китайских марок весь текущий год не меняется. Это марка Chery. За ней идёт российско-китайский Haval, далее - Geely, Omoda и Exeed.
Еще один бренд Китая – Changan - продается на родине лучше любой из вышеперечисленных марок, но в нашей стране он пока не раскрыл весь свои потенциал. Впрочем, это временно, учитывая, что марка в текущем году более чем в полтора раза расширила дилерскую сеть и у нее уже наиболее обширная гамма моделей, говорят эксперты.
«Китайцы» второго эшелона популярности, BAIC, GAC, Jetour, Kaiyi, Livan и прочие, дебютировавшие в России в весенне-летние месяцы текущего года, пока также только набирают объемы бизнеса.
Постепенно пересаживаются на авто из Китая и те клиенты, которые раньше использовали технику BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Porsche. Происходит это в силу дефицита немецко-японского премиума. По данным AEB, ряд чайна-марок (Avatr, Tank, Zeekr, LiXiang, Hongqi и Voyah) суммарно за тот же период реализовали уже достаточно много автомобилей – 9,1 тысячи.
Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса в банке «Открытие» (входит в группу ВТБ), поясняет:
- Общий объем продаж авто из КНР уже едва ли снизится. Хотя, будут ли расти дальше ежемесячные продажи каждой отдельной марки из первой пятерки - вопрос открытый. В сентябре у нас уже было 23 официальных китайских бренда, что почти вдвое больше, чем год назад. И почти все они довольно активно последние два месяца переписывали ценники в сторону увеличения.
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