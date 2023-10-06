Авто с пробегом: в августе россияне потратили на них порядка 590 миллиардов рублей

Это рекордная сумма за последние три года, подчеркивают эксперты «Открытие Авто» и агентства «АВТОСТАТ». Они провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам августа 2023 года.

Согласно полученным результатам, в конце лета жители РФ потратили на покупку подержанных машин 586,5 миллиарда рублей — на 55% больше, чем в августе 2022 года ( этот показатель является рекордным с января 2021 года). А за месяц было куплено на 26% больше, чем в августе прошлого года. Всего же за 8 месяцев года затраты россиян на покупку подержанных авто составили почти 3,8 триллиона.

В деньгах «старым» машинам принадлежит более трети рынка, их доля растет. Автомобили в возрасте от 10 лет и старше - 36,6%. Доля машин возрастной категории «5 — 9 лет» за год увеличилась с 29,3% (август 2022-го) до 31,4% (август 2023-го).

Обратная ситуация с автомобилями в возрасте до 5 лет. Если в прошлом году они занимали наибольшую долю (37,6%), то теперь уже 32,1%.

Что касается страны производства, то затраты на покупку китайских автомобилей выросли вдвое. Несмотря на это, их доля в структуре затрат (равно, как и в объемах) на «вторичке» пока остается наименьшей — в районе 2%.

По объемам рынка по-прежнему лидируют б/у «японцы». На втором месте — автомобили с пробегом европейских брендов, которым немного уступают отечественные марки. За ними следуют «корейцы» и «американцы».

Рейтинг сегмента авто выглядит так: кроссоверы и внедорожники остаются лидерами по затратам на вторичном рынке. Вторую позицию, с заметным отставанием, занимают машины В-класса, за ними - С- и D-класса.

- В августе россияне потратили на подержанные автомобили рекордную сумму денег за последние три года. Причем второй месяц подряд она превосходит полтриллиона рублей. В основе этого лежит как высокий объем рынка, так и продолжающийся рост цен машины. Иными словами, продажи растут, цены тоже растут, поэтому и денег тратится больше. Учитывая те условия, в которых сегодня пребывает авторынок, его финансовая емкость и дальше будет расти, — отмечает руководитель блока автобизнеса банка «Открытие»(входит в состав ВТБ) Марина Дембицкая.

*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.