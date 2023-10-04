В августе на покупку новых автомобилей россияне потратили 340 миллиардов

«Открытие Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам августа нынешнего года.
Согласно его результатам, жители РФ потратили на покупку новых машин 343,9 миллиарда рублей. Это рекордный показатель начиная с января 2021 года. Он на 26% больше результата июля нынешнего года, и в 3,5 раза превышает уровень августа 2022-го. Всего же в конце лета было продано 109,7 тысячи новых легковых автомобилей — на 15% больше, чем в июле, и в 2,6 раза больше, чем в августе 22-го.
Отдельно стоит отметить, что с начала года в России на покупку новых машин было потрачено уже 1 триллион 741,8 миллиарда рублей.
Доля премиум-сегмента в финансовой емкости рынка продолжает расти - на покупку премиальных машин в августе ушло более 15% всех денег. В свою очередь, доля машин массового сегмента снизилась с 88,2% в августе 2022-го до 84,9% в августе 2023-го.
Если не так давно китайские марки преодолели 50%-ю отметку в структуре финансовой емкости, то теперь они движутся к 60%. В августе на долю «китайцев» пришлось 57,6% от общей суммы, что является очередным рекордом. Другие участники рынка уступают лидеру довольно серьезно — как минимум в 4 раза.
Говоря о сегментах, отметим, что порядка 80% потраченных средств пришлось на кроссоверы и внедорожники. Вторыми по популярности в нашей стране остаются автомобили В-класса.
- Рекордный объем потраченных за последние три года денег на покупку автомобилей во многом связан с продолжающимся ростом цен на них. В августе этому способствовали новый утилизационный сбор и ослабление курса рубля. Вкупе с увеличением объемов продаж машин это привело к значительному росту финансовой емкости рынка, — объясняет руководитель блока автобизнеса банка «Открытие»(входит в группу ВТБ) Марина Дембицкая.
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