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Китайские товары: 58% россиян относятся к ним положительно

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2023 11:40 0 98
Китайские товары: 58% россиян относятся к ним положительно

68% россиян полагают, что в превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России для нашей страны больше плюсов, чем минусов.  Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР, проведенного экспертами банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и «Росгосстрах Жизнь».

58% положительно относятся к китайским товарам - наиболее высоко их оценивают жители Дальнего Востока.

Больше всего россиянам нравятся произведенные в Поднебесной бытовые мелочи, одежда и обувь, электроника, игрушки и товары для детей. Высоко оценивают и качество китайской мебели - это почти половина опрошенных. Китайские продукты питания, товары из кожи и меха наши сограждане тоже считают достойной заменой ушедших из России товаров европейских брендов.

По мнению 41% респондентов, достойно заменяют ушедшие европейские марки в России китайские автомобили. 44% считают качественной заменой европейским автомобильные товары и аксессуары из КНР.

*Опрос проведен 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2023 11:40 0 98
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