Тренды путешествий: 78% россиян хотели бы посетить Китай

74% наших сограждан выступает за введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного экспертами банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и «Росгосстрах Жизнь». Исследование общественного мнения проводилось накануне Дня образования КНР, который будет отмечаться 1 октября.

Итак, 72% россиян никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. 6% бывали в КНР и делали бы повторить свой визит в Поднебесную. Доля тех, кому такое путешествие не интересно составило лишь чуть больше 20 % респондентов.