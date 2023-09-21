Свое дело: более половины россиян хотят заняться бизнесом

Основными преимуществами предпринимательства наши соотечественники считают самостоятельное достижение целей и возможность превратить хобби в успешный бизнес. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстраха.

53% россиян заявили о готовности заняться частным предпринимательством. Чаще всего такой ответ давали жители Кавказа (60%), Приволжского федерального округа (59%), реже других – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Западного федерального округа (по 46%). Не хотели бы заниматься бизнесом 26%. В Москве и Московской области так ответили даже 33%, а на Северном Кавказе - лишь 12%.

41% респондентов считают благоприятными условия для ведения частного бизнеса в своем регионе. Чаще других так отвечали жители Южного федерального округа (46%), а также Москвы и Московской области (45%), реже других сибиряки (32%). При этом 39% назвали условия для ведения бизнеса в своем регионе неблагоприятными.

Готовность открыть бизнес в другом регионе у россиян ниже, чем в своем - в ближайшие год-два так готовы поступить лишь 18%.

Отвечая на открытый вопрос об основных плюсах предпринимательства, 52% назвали самостоятельное достижение целей, возможность превратить хобби в успешный бизнес, 46% - ощущение свободы и независимости, возможность выбирать, с кем, где и когда работать, 34% - больший доход, чем при найме на работу, 19% - свободное и полное использование денежных средств на свое усмотрение. К слову, по мнению 11%, в предпринимательстве нет никаких плюсов.

Среди препятствий к получению статуса индивидуального предпринимательства россияне называют сложную процедуру регистрации бизнеса (52%), необходимость отдавать часть дохода государству (46%), высокую ответственность, риск принять неправильное управленческое решение (34%), необходимость регулярно сдавать отчетность (19%). Меньшие доходы, чем при работе в найме, назвали 10%, доступность кредитования 6%.

Среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, по 7% выбрали бы ИТ-направление и рестораны, кафе, общепит, 6% - производство товаров повседневного спроса, по 5% - онлайн и оффлайн образование, торговлю и параллельный импорт из стран СНГ, а также строительство и ремонт, 4% открыли бы салон красоты.

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