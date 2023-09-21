Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
Дроны Бренд года-2023 История Калуги Статьи

Свое дело: более половины россиян хотят заняться бизнесом

Опубликовано: 21.09.2023 14:44 0 71
Свое дело: более половины россиян хотят заняться бизнесом

Основными преимуществами предпринимательства наши соотечественники считают самостоятельное достижение целей и возможность превратить хобби в успешный бизнес. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстраха.

53% россиян заявили о готовности заняться частным предпринимательством. Чаще всего такой ответ давали жители Кавказа (60%), Приволжского федерального округа (59%), реже других – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Западного федерального округа (по 46%). Не хотели бы заниматься бизнесом 26%. В Москве и Московской области так ответили даже 33%, а на Северном Кавказе - лишь 12%.

41% респондентов считают благоприятными условия для ведения частного бизнеса в своем регионе. Чаще других так отвечали жители Южного федерального округа (46%), а также Москвы и Московской области (45%), реже других сибиряки (32%). При этом 39% назвали условия для ведения бизнеса в своем регионе неблагоприятными.

Готовность открыть бизнес в другом регионе у россиян ниже, чем в своем - в ближайшие год-два так готовы поступить лишь 18%.

Отвечая на открытый вопрос об основных плюсах предпринимательства, 52% назвали самостоятельное достижение целей, возможность превратить хобби в успешный бизнес, 46% - ощущение свободы и независимости, возможность выбирать, с кем, где и когда работать, 34% - больший доход, чем при найме на работу, 19% - свободное и полное использование денежных средств на свое усмотрение. К слову, по мнению 11%, в предпринимательстве нет никаких плюсов.

Среди препятствий к получению статуса индивидуального предпринимательства россияне называют сложную процедуру регистрации бизнеса (52%), необходимость отдавать часть дохода государству (46%), высокую ответственность, риск принять неправильное управленческое решение (34%), необходимость регулярно сдавать отчетность (19%). Меньшие доходы, чем при работе в найме, назвали 10%, доступность кредитования 6%.

Среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, по 7% выбрали бы ИТ-направление и рестораны, кафе, общепит, 6% - производство товаров повседневного спроса, по 5% - онлайн и оффлайн образование, торговлю и параллельный импорт из стран СНГ, а также строительство и ремонт, 4% открыли бы салон красоты.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 21.09.2023 14:44 0 71
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
В плену порока: стартовали съемки сериала «Чистые» для Wink Originals
«Слово пацана» — победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
«Ростелеком» сделал доступной мобильную связь еще в четырех деревнях Калужской области
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Почему так важно поддерживать малый и средний бизнес
На что обратить внимание при покупке автомобиля в автосалоне?
Сверла по керамограниту

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru