Летние каникулы: траты на отдых в этом году выросли у трети россиян

72% россиян провели летний отпуск нынешнего года дома или на даче. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками ВТБ и банка «Открытие».
42% опрошенных отдыхали этим летом дома (в Сибири – даже 52%, а в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - только по 35%). Еще 30% провели отпуск на даче, 16% съездили в отпуск к друзьям и родственникам, по 10% побывали на курортах Краснодарского края и в другом российском городе.
Есть и такие 19% опрошенных, кто работал без отпуска, либо запланировал его на другие периоды.
Что касается трат, то 21% потратил на летний отпуск в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. У 17% расходы составили 15-30 тысяч рублей, еще у 15% - от 30 до 50 тысяч, 12% раскошелились на 50-100 тысяч рублей, 6% - на 100-200 тысяч и по 1% - 300-500 тысяч и свыше 500 тысяч рублей.
19% отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились – чаще всего о так говорили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, реже других - дальневосточники. 35% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее: о росте трат на отпуск чаще других говорили жители Дальнего Востока, реже других – Центрального федерального округа.
В целом же эксперты отмечают: развитие отечественной туристической инфраструктуры способствует росту спроса на отдых в нашей стране.
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