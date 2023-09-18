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В августе россияне купили почти 650 тысяч подержанных автомобилей

Опубликовано: 18.09.2023 12:42 0 95
В августе россияне купили почти 650 тысяч подержанных автомобилей

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали результаты продаж августа 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Впервые в текущем году количество сделок с подержанными машинами превысило 600 тысяч «штук» за месяц, составив 647 тысяч единиц.

При этом на рынок в августе пришло на 52 тысячи больше покупателей, чем в июле. Подталкиваемые очередной волной повышения курса доллара, россияне старались приобрести как можно больше товаров по старым рублевым ценам. А еще один мотивирующий фактор – недавний запрет на ввоз японских автомобилей с двигателем больше 1,9 л. - в августе уже не оказывала того же влияния, что месяцем ранее. В отличие от июля в последний месяц лета отнюдь не японские машины оказались в лидерах по динамике роста продаж, хотя больше половины рынка (54%) продолжали занимать машины именно из Японии и России, а третье досталось европейским маркам. Далее расположились корейские  и американские. 

Китайские же автоконцерны, лидирующие последние месяцы на первичном рынке, на вторичном занимают пока только 2% продаж . При этом наилучшую динамику проста продаж показали именно марки из Поднебесной.

По составу первая «двадцатка» брендов-лидеров в августе не изменилась. С большим отрывом от остальных лидирует Lada. В свою очередь чешская Skoda, несмотря на скромное 14 место в абсолютном зачете марок, в августе оказалась лидером по динамике роста (+16%). 

Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие», входящего в группу ВТБ, поясняет:

- Если бы все 12 месяцев в 2023 году количество перерегистраций на вторичном рынке было таким же высоким, как в августе, то общий годовой объем рынка приблизился бы к восьми миллионам автомобилей. Погоду в бизнесе продолжают делать машины всего двух стран - Япония и Россия. В то же время начавшийся сентябрь уже показывает, что число сделок по машинам из страны Восходящего солнца сократились на Дальнем востоке на 25-30%. А значит, и доля японских машин с пробегом в стране скорее всего сократится.

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Опубликовано: 18.09.2023 12:42 0 95
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