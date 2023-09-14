Соцопрос: 41% россиян хотели бы переехать жить за город

Четверть наших соотечественников готова осуществить переезд за город в течение ближайших трех лет. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и «Росгосстрахом».
41% россиян мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. Чаще всего такие мечты посещают жителей Урала (47%), реже других – Северного Кавказа (32%).
Из тех, кто хотел бы переехать за город, 31% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас. Каждый пятый респондент мечтает о доме на Юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. Есть и такие 3%, кто хотел бы переехать на русский Север, столько же - на Дальний Восток.
Касательно финансовых затрат, 5% сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тысяч рублей, столько же хотели бы уложиться до 1 миллиона.
А вот арендовать дачу или дом за городом готовы лишь 23% опрошенных. Больше всего желающих оказалось в Москве и Московской области, меньше всего - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- У жизни за городом немало плюсов: вам не докучают стуком соседи сверху, не надо конкурировать за парковочное место во дворе или страдать от курящей компании на лоджии этажом ниже, – говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности страховой компании Юлия Серова. – В то же время и рисков для частного дома существует больше, чем для городской квартиры. По нашей статистике, на частное домостроение приходится порядка 70% поданных заявлений по страховым случаям.
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