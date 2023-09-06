В августе подорожали сразу 12 популярных моделей авто с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в августе 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Как и в прошлом месяце, снова зафиксировано подорожание. При этом в августе нашлось сразу 12 автомобилей, владельцы которых увеличили на них цены в среднем на 5% и выше. В июле таких моделей было вдвое меньше.

Резкий рост курса доллара к рублю был остановлен только после внеочередного заседания Центрального Банка РФ 15 августа, на котором повысили ключевую ставку сразу до 12%. В известной мере это замедлило и резкий рост цен на вторичном рынке, начавшийся в конце июня текущего года. Однако в среднем за последний месяц лета подорожание все равно оказалось немного выше, чем эксперты прогнозировали ранее.

Рекордсменом подорожания (+9,3%) за период неожиданно стал один из самых популярных в прошлом автомобилей такси – лифтбэк Skoda Rapid.На рынке новых авто этот особенно популярный в такси лифтбэк исчез еще весной текущего года. В то же время количество «свежих» (до трех лет) экземпляров во вторичном сегменте еще исчисляется десятками тысяч штук. Однако ценник, превысивший 1,5 миллионов рублей, выглядит явно завышенным, отмечают аналитики. Брат-близнец Skoda – Volkswagen Polo, всегда считавшейся машиной немного выше по имиджу, оказался даже дешевле.

В августе, как и в июле, место в тройке лидеров роста цен нашлось марке BMW. Причем резким подорожанием (8-9%) отметились сразу две модели: седан и вседорожник X5. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация как-то улучшится: количество завозимых по параллельному импорту BMW стало снижаться.

Растут в цене и два популярных паркетника: Hyundai Creta и Renault Duster. В число машин, подорожавших в августе на 5% и выше, также попали Hyundai Tucson, Mercedes-Benz E, Toyota RAV-4 и два паркетника Nissan – X-Trail и Qashqai.

И совсем уж неожиданно в этой компании оказались два самых бюджетных автомобиля АвтоВАЗа: Lada Granta стали и Lada Niva Legend. Однако недостатка на рынке в них нет, а значит, говорят эксперты, августовское повышение больше похоже на временный скачок цен.

- Понимание покупателями того, что при очередной волне обесценивания рубля нужно вкладываться в «железо», похоже, и дальше останется основным генератором роста цен. Осенью этот процесс не остановится. Несмотря на общий рост вторичного рынка, который наблюдается уже на протяжении последних пяти месяцев, число ликвидных 3-летних моделей западных, японских и корейских марок по-прежнему продолжает сокращаться. А с увеличением ограничительных мер в части налогов и возможных изменений в октябре в оформлении СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств), недостаток «свежих» машин на нашем рынке может только усилиться, - комментирует ситуацию Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).

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