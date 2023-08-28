Индекс букета к 1 сентября: рост за год в полтора раза

Абсолютное большинство россиян (87%) отмечает, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом – таковы итоги проведенного экспертами «Росгосстраха» и банка «Открытие» опроса. Соотношение расходов на букеты к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а самым низким - в Челябинске и Самаре. Родители в среднем по России потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили аналитики.
По статистике, более 70 % российских школьников планируют дарить учителям букеты в День знаний. Каждый пятый респондент хорошо относится к традиции дарения цветов и преподносит букеты учителям каждый год. Еще 25% считают, что нужно благодарить учителей за их труд, правда отмечают, что расходы на розы и гладиолусы достаточно велики. Кстати, самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября станут гладиолусы, хризантемы и розы.
Выяснилось также, что 19% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый планирует преподнести цветы даже нескольким учителям. Еще 28% участвуют в покупке общего букета от всего класса.
Любопытно, что за год количество тех, кто отказался от традиции вручения букетов, выросло на 11%. В целом, 38% россиян считают вручение цветов пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.
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