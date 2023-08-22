Мнение предпринимателей: ситуация с ведением бизнеса в России улучшилась

Опубликованы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ) и «Росгосстрахом». Главными факторами поддержки бизнеса большинство называет помощь государства и наличие свободных ниш из-за ухода иностранных компаний, а главными препятствиями для предпринимательства - слабо прогнозируемую ситуацию в экономике и отсутствие стартового капитала.

У 13% опрошенных россиян есть собственный бизнес. Самый высокий процент действующих предпринимателей оказался в Москве и Московской области (18%), самый низкий - на Дальнем Востоке (5%).

16% полагают, что вести свой бизнес в России за последние два года стало легче (наиболее оптимистично в этом отношении настроены жители Центрального федерального округа, наименее - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области).

Среди факторов, которые мешают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли слабо прогнозируемую ситуацию в экономике (43%), отсутствие стартового капитала (42%), бюрократические барьеры (39%) и высокие налоги (38%). Недоступность кредитов помехой для ведения бизнеса чаще всего считают в Южном федеральном округе. И только 8% респондентов не видят никаких помех для занятия предпринимательством в России (в а в Сибири — даже 12%, тогда как на Урале — только 5%).

Среди факторов, которые помогают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) лидируют поддержка государства (27%), наличие свободных ниш из-за ухода иностранных инвесторов и большой рынок сбыта (по 25%), доступность кредитов (20%). К слову, 26% опрошенных не увидели факторов, помогающих заниматься бизнесом в России.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.