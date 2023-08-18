Соцопрос: у трети россиян за последние два года выросли доходы

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов в населением более ста тысяч человек, проведенного экспертами банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и «Росгосстрах Жизнь» на предмет финансового положения россиян.
Выяснилось, что каждый третий наш соотечественник постоянно ведет учет своих доходов и расходов. При этом более трети — 35% — не знает, сколько точно сейчас есть собственных денег на картах, вкладах, накопительных счетах и даже наличных. В этом отношении самые «финансово дисциплинированные» - жители Дальнего Востока. Большинство респондентов этого региона абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег.
Чаще других учет своих доходов и расходов ведут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Есть и такие 10% респондентов, которые не учитывают свои финансы и не намерены это делать впредь (на Дальнем Востоке это даже 15%, а вот в Москве, Московской области и Приволжском федеральном округе – только по 7%).
Что касается материального положения в целом, то 38% опрошенных сообщили, что оно за последние два года у них не изменилось. У 28% финансовое положение улучшилось (чаще других об этом говорили жители Дальнего Востока, реже других – Приволжского федерального округа). Об ухудшении своего финансового положения за последние два года сообщили 34% респондентов (чаще всего - жители Северного Кавказа, реже - Сибири).
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