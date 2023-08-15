Предпринимателям помогут наладить международное сотрудничество

Банковские эксперты совместно с торговыми представительствами Минпромторга и Российским экспортным центром (РЭЦ) проведут серию онлайн-встреч с зарубежными компаниями - потенциальными партнерами для малого и среднего бизнеса. Мероприятия запланированы в рамках стартовавшего проекта «Онлайн Бизнес-миссия».



Первые онлайн-конференции пройдут в сентябре для импортеров, заинтересованных в сотрудничестве с индийскими компаниями. Запланировано проведение мастер-классов на предмет презентации компании и разработки рекламно-информационных материалов, предполагается также организация встреч с торговыми представителями России в Индии.



- Компании малого и среднего бизнеса перестраиваются на работу с поставщиками из дружественных стран, — говоря об актуальности проекта, подчеркнула Светлана Сырцова, руководитель Блока МСБ банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), представители которого выступят в качестве экспертов в сентябрьском мероприятии.

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