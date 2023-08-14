Жители региона в нынешнем году активнее берут кредиты

Согласно данным банка «Открытие» в Калуге, в первом полугодии 2023 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 212 миллионов рублей, что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период года прошлого.

Продолжается и развитие сотрудничества кредитных организаций с представителями строительного рынка области. В частности, за первое полугодие банком аккредитовано 5 застройщиков. Такая аккредитация объекта означает, что проведена тщательная проверка и оценка проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

К слову, у жителей региона в нынешнем году значительно повысился спрос на потребительские кредиты – по состоянию на 1 июля 2023 года эксперты отмечают трехкратное увеличение их объема в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Чаще всего клиенты берут кредит на личные цели, рефинансирование кредитов других банков и приобретение имущества. Все чаще наши земляки становятся обладателями кредитных карт, в том числе виртуальных.

В целом, кредитный портфель, отмечают в банке, достиг 5,4 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 10%. Драйверами роста стали ипотека, кредиты наличными и для предпринимателей. Касательно последнего – представители бизнес-сообщества региона получили 558 миллионов рублей. Примечательно, что в основном средства используются бизнесом на цели поддержки и развития своих компаний. А большую часть заемщиков - примерно 75% - составляют представители реального сектора экономики, в частности, производственные предприятия.

Относительно выдачи банковских гарантий предпринимателям, зафиксирован рост в 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (а общая сумма превысила 103 миллиона). Средняя же сумма по кредитам, выданным субъектам малого и среднего бизнеса, составляет 20 миллионов рублей, а общий объем кредитного портфеля по итогам полугодия, сообщают в банке, составил 1,3 миллиарда.