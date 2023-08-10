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Треть россиян планирует в ближайшие годы покупать или менять жилье

Опубликовано: 10.08.2023 11:39 0 69
Треть россиян планирует в ближайшие годы покупать или менять жилье

41% россиян хотели быть жить в загородном доме или коттедже, при этом имеют такое жилье 13%. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и Росгосстрахом к Дню строителя. 86% опрошенных живут в многоквартирных домах, собственный дом или коттедж за городом есть у 13% (на Северном Кавказе у 35%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у 5%). Еще 1% опрошенных россиян живут в таунхаусах.

42% довольны качеством своего нынешнего жилья: наиболее высок этот показатель в Сибири (45/%), а самый низкий — на Дальнем Востоке (37%). По мнению 47%, у них жилье среднего качества, а 11% и вовсе ответили, что живут в плохих домах. Мнения же о качестве новостроек в своих регионах у респондентов разделилось: 39% считают это качество хорошим,  42% - низким. Среди строительных материалов для домов более половины россиян предпочитают кирпич.

Из всех типов жилья россиянам больше всего нравятся собственные загородные дома или коттеджи (41%). По мнению 19%, лучший вариант - большая квартира в многоквартирном доме в центре города, 13% предпочли бы большую квартиру подальше от центра города, 11% нравятся компактные квартиры далеко от центра города, 9% - такие же квартиры в центре города. Таунхаус в качестве жилья мечты выбрали 4%.

Что касается планов, то 33% опрошенных планируют покупать или менять жилье в ближайшие год-два. Чаще других о таких планах  говорили жители Москвы и Московской области, реже других — сибиряки. Примечательно, что только 20% опрошенных россиян считают доступными для себя цены на жилье в своем регионе. Этот показатель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и на Дальнем Востоке составил лишь по 12%. Большинство респондентов (62%) назвали цены на жилье в своем регионе недоступными для себя.

 

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Опубликовано: 10.08.2023 11:39 0 69
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