Мнение экспертов: китайские бренды сохранят нынешние высокие продажи

Однако, главное в этом отношении — минимизировать повышение цен, считают аналитики «Открытие Авто». Накануне они проанализировали июльские продажи китайских автобрендов. Звание самой продаваемой иномарки, по данным AEB, сохранил за собой Haval Jolion (4,4 тысячи авто). Лидером по динамике роста продаж при этом выступила марка Great Wall (+431%). Это стало возможным благодаря расширению поставок пикапов.

При этом на фоне ослабления курса национальной валюты и ожидания введения утилизационного сбора китайские марки в июле стали активно переписывать ценники. Причем некоторые, как например, Tank, успели сделать это два раза за месяц, подняв в итоге цену на топовую модель Tank 500 на 21%. Объемообразующие китайские бренды делали это гораздо более аккуратно: пока в течение июля ключевые модели Chery, Geely и Haval прибавили в цене в среднем на 50-150 тысяч рублей, что соответствует корректировке прайс-листов в пределах 5%.

На продажах это обстоятельство только начинает отражаться, так как бизнес в июле велся в основном на старых запасах машин. У Great Wall и Changan в абсолютных цифрах их продажи в июле не самые лучшие: у первой 520 автомобилей, у второй - порядка четырех тысяч проданных через официальные салоны. Однако динамика роста в обоих случая выдающаяся – пяти-шестикратная.

Каждый месяц находит больше тысячи покупателей еще одна марка, отличившаяся высокой динамикой в июле, это FAW (1 395 а/м, +424% к июлю 22). В то же время лидером в модельной гамме среди «китайцев» и всех иномарок в целом стабильно остается Haval Jolion. Вполне радушно наш рынок принял долгожданную новинку марки – вседорожник M6.

- Еще одна группа китайских марок, так или иначе аффилированная с Сhery (Сhery, Exeed, Omoda, Jetour и Kaiyi), традиционно не подает информацию в AEB в ежемесячном режиме, но, по нашим оценкам, реализовала в июле порядка 18 тысяч автомобилей, — говорит руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая. — В августе к этой же «фамилии» должна присоединиться марка Jaecoo, салоны которой уже начали открываться в России.

Другие представители Поднебесной (BAIC, GAC, JAC, DFM, Hongqi, Livan, Skywell, SWM, Voyah) даже все вместе взятые пока не обеспечивают нашему рынку и трети этого объема.

По мнению Дембицкой, нынешние высокие продажи сохранят только те бренды из Поднебесной, которые в угоду удержания своей доли рынка смогут максимально минимизировать повышение цен и сохранять привлекательные для дилеров и покупателей компенсации по услугам trade-in и F&I.

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