Банки продолжают развивать сотрудничество со строительным комплексом

Как подчеркивают эксперты, аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это может дать возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку может ускориться, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшиться.

В июле текущего года 46 строительных проектов в 12 регионах ЦФО получили аккредитацию банка «Открытие». Одобрение получили жилые комплексы в Иваново, Воронеже, Смоленске, Туле, Твери, Костроме, Орле, Ярославле, Брянске, Калуге, Липецке и Белгороде.

В Иваново — это комплексы Видный, Южный 3, Олимпийский, Суворовский и Новая Дерябиха. В Воронеже - ЖК Новое Подгорное, Инстеп.Скандинавия, Дом Архитектора, Новый современник, Октябрьский. В Смоленске одобрены ЖК Изумрудный остров, Печерский парк, Загорье. В Туле – ЖК Михеев парк, Дом на Хворостухина. В Твери – ЖК Атлант. В Костроме – ЖК Гагарин, ЖК Университет. В Орле – ЖК Времена года, ЖК Яблоневый сад. В Ярославле – ЖК Крылья, ЖК старое Брагина, ЖК Раздолье, ЖК Сокол сити, Люксембург, ЖК Чайка. В Брянске -Next на Площади Партизан. В Калуге – ЖК Белые росы. В Липецке – Инстеп. Механизаторов. В Белгороде – жилой район Улитка и ЖК Яковлева роща.

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