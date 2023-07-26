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Кошелек: половина россиян стала реже использовать наличные

Опубликовано: 26.07.2023 17:16 0 84
Кошелек: половина россиян стала реже использовать наличные

51% россиян стали использовать наличные деньги в последние два года реже, чем раньше, а 10% хотели бы полностью отказаться от наличных в ближайшие два года. При этом треть россиян по-прежнему активно использует наличные при оплате товаров и услуг, а вообще не пользуются лишь 7%. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Топ предпочтительных способов оплаты товаров и услуг у наших сограждан выглядит так: банковские карты, затем наличные (к слову, на Северном Кавказе за нал выступили более 64% респондентов), далее идут переводы по Системе быстрых платежей или карте, а затем бесконтактные платежи, в том числе по QR-коду.

Постоянно, каждый день платят наличными 11% опрошенных. Редко, время от времени, делают это 36%, а вообще не пользуются наличными деньгами 7%.

Безналичные расчеты становятся все более популярными. 51% респондентов в последние два года стали использовать наличные реже, чем раньше. Лишь 7% стали использовать их чаще. 

Более половины россиян (51%) не намерено менять использование наличных в ближайшие два года. Однако есть такие 10%, кто хочет полностью отказаться от наличных в ближайшие два года (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области это даже 19%, а вот на Северном Кавказе — лишь 4%). При этом 6% респондентов хотели бы платить наличными чаще, чем сейчас (а в Сибири —  все 10%).

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Опубликовано: 26.07.2023 17:16 0 84
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