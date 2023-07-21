Любовь к постоянству: лишь каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

Такие результаты показал совместный опрос специалистов ВТБ и «Открытие Авто». Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% его жителей приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет.

Использовать же автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Бережливее всего к машинам относятся жители Центрального федерального округа и Сибири.

Проведенное исследование также показало, что около 40% автовладельцев купили свою первую машину в возрасте 18-25 лет. Еще около четверти - в 26-30 лет. При этом большая часть (57%) опрошенных приобрели свой первый автомобиль на заработанные или накопленные средства, 21% использовали для этого кредит, еще 10% получили его в подарок, а 5% унаследовали.

- Несмотря на серьезные вызовы для отечественного авторынка, уровень автомобилизации в России растет. По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей, в этом году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян. На этом фоне мы фиксируем активный спрос на автокредиты: в первом полугодии на покупку машин было выдано рекордные 606 млрд рублей, что на 19% превышает результат первой половины рекордного 2021 года, – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

- В ближайшее время цены могут продолжить корректироваться, поэтому имеет смысл присмотреться к представленным на рынке вариантам. В пределах 1,5 млн рублей из машин эконом-сегмента можно выбрать любые марки на первичном и вторичном рынке, на них есть альтернативные запчасти. В долгосрочной перспективе стоит обратить внимание на китайские бренды - из-за количества сервисных центров и стабильной доступности комплектующих. Кроме этого, все больше автопроизводителей из КНР предлагают выгодные субсидии при кредитовании своих брендов, — отметила руководитель блока автобизнеса «Открытия» Марина Дембицкая.

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