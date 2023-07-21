Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

Любовь к постоянству: лишь каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

Опубликовано: 21.07.2023 12:39 0 65
Любовь к постоянству: лишь каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

Такие результаты показал совместный опрос специалистов ВТБ и «Открытие Авто». Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% его жителей приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет.

Использовать же автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Бережливее всего к машинам относятся жители Центрального федерального округа и Сибири.

Проведенное исследование также показало, что около 40% автовладельцев купили свою первую машину в возрасте 18-25 лет. Еще около четверти - в 26-30 лет. При этом большая часть (57%) опрошенных приобрели свой первый автомобиль на заработанные или накопленные средства, 21% использовали для этого кредит, еще 10% получили его в подарок, а 5% унаследовали.

- Несмотря на серьезные вызовы для отечественного авторынка, уровень автомобилизации в России растет. По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей, в этом году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян. На этом фоне мы фиксируем активный спрос на автокредиты: в первом полугодии на покупку машин было выдано рекордные 606 млрд рублей, что на 19% превышает результат первой половины рекордного 2021 года, – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

- В ближайшее время цены могут продолжить корректироваться, поэтому имеет смысл присмотреться к представленным на рынке вариантам. В пределах 1,5 млн рублей из машин эконом-сегмента можно выбрать любые марки на первичном и вторичном рынке, на них есть альтернативные запчасти. В долгосрочной перспективе стоит обратить внимание на китайские бренды - из-за количества сервисных центров и стабильной доступности комплектующих. Кроме этого, все больше автопроизводителей из КНР предлагают выгодные субсидии при кредитовании своих брендов, — отметила руководитель блока автобизнеса «Открытия» Марина Дембицкая.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 21.07.2023 12:39 0 65
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Весы для грузовых машин: особенности выбора и эксплуатации
Почему важно заниматься творчеством, как реализовать свои идеи
Причины популярности безглютеновой диеты

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru