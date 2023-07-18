Параллельный импорт: большинство россиян выступает за его продление

Большинство россиян отмечают повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары за последний год. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие».

40% опрошенных полагают, что ассортимент продовольственных товаров в их регионе за последний год не изменился. По мнению 34%, он улучшился (на Дальнем Востоке улучшения заметили 48%, а вот в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — только 21%). Об ухудшении ассортимента продовольственных товаров заявили 26%: чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, реже других - в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Изменения цен на продовольствие за последний год не заметили лишь 14%, а по мнению 11% — они даже снизились. 75% заявили о повышении цен. На Северном Кавказе и в Центральном федеральном округе этот показатель оказался самым высоким. Говоря о непродовольственных товарах, 69% респондентов заявили, что цены повысились (в Центральном федеральном округе так сказали даже 76%).

По оценкам 34% респондентов качество продуктов за год ухудшилось. Примерно столько же — 32% — заявили об ухудшении качества непродовольственных товаров.

68% респондентов заметили исчезновение с рынка в своих регионах привычных иностранных товаров и брендов (в Северо-Западном федеральном округе — даже 78%). Выяснилось также, что 56% положительно относятся к параллельному импорту товаров ушедших с российского рынка компаний. Самый высокий показатель — опять же в Северо-Западном федеральном округе. В целом, большинство респондентов (64%) поддерживает решение правительства продлить параллельный импорт как минимум на год.

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