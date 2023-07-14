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Курс валют: 62% россиян считают, что он влияет на их реальные доходы

Опубликовано: 14.07.2023 11:34 0 70
Курс валют: 62% россиян считают, что он влияет на их реальные доходы

Половина россиян практически не следит за валютными курсами. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного экспертами банка «Открытие».

Лишь 11% опрошенных ежедневно следят за валютными курсами (на Урале это даже18%, а в Южном федеральном округе — 8%). Раз в несколько дней смотрят на динамику курса рубля 18%. Еще 21% делают это не чаще, чем раз в неделю. 30% следят за валютным курсом крайне редко, а 20% вообще этим не интересуются (в Южном федеральном округе эта доля составляет  26%).

Более половины россиян покупают или продают иностранную валюту крайне редко. Выяснилось, что доллар и евро все же остаются самыми популярными иностранными валютами в России. Из тех, кто имел опыт покупки валюты за последний год, 40% опрошенных покупали доллары, 15% - евро, 6% - юани, по 2% - турецкую лиру и казахстанский тенге, по 1% - рупии и йены.

31% покупающих валюту используют ее как средство накопления денег (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 37%, на Дальнем Востоке — 20%). Для четверти наших сограждан причина – поездки за границу (в Северо-Западном федеральном округе 36%, в Центральном 19%). О том, что вообще не покупают валюту, заявили 37%: больше всего таких на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.

62% россиян полагают, что курс рубля к главным иностранным валютам - доллару, евро и юаню - значительно влияет на их реальные доходы и уровень потребления. Что касается заработка, то лишь 13% удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (3% - потому, что занимаются этим профессионально, 10% - по счастливой случайности). 

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Опубликовано: 14.07.2023 11:34 0 70
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