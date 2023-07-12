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Статистика: половина россиян постоянно употребляет в пищу сладости

Опубликовано: 12.07.2023 10:03 0 89
Статистика: половина россиян постоянно употребляет в пищу сладости

Однако траты большинства наших соотечественников на сладкое достаточно скромные: у 49% - не более 1000 рублей в месяц, у 39% - до 3000 рублей. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом» накануне Всемирного дня шоколада (отмечается 11 июля). 

В рейтинге самых любимых сладостей россиян за явным преимуществом победил шоколад (58%). На втором месте оказались конфеты (32%), на третьем - торты (31%). Сладкую выпечку любят 29% опрошенных, мармелад - 17%, фрукты с высоким содержанием сахара - 16%, пастилу - 12%.

Среди причин употребления сладостей, 81% респондентов называет ощущение счастья и удовольствия, а 15%  таким способом заедают стресс.

При этом почти две трети наших сограждан (63%) полагают, что сладости вредят здоровью - наиболее радикально в этом отношении настроены жители Урала. Но опасения относительно здоровья не останавливают россиян: 14% едят сладкое несколько раз в день, еще 35% - ежедневно, раз в несколько дней позволяют себе сладости 31%. Вообще не едят сладости только 2% опрошенных (на Урале таких не и вовсе нашлось). Опрос показал, что главные сладкоежки страны живут на Северо-Западе.

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Опубликовано: 12.07.2023 10:03 0 89
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