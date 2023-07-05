Китайские бренды: в России это уже половина всех официальных автосалонов

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как изменялись дилерские сети в течение I полугодия 2023 года. Бурный процесс роста количества китайских салонов, начавшийся в России прошлой осенью, в текущем году продолжал набирать обороты. У 8 брендов из 19 теперь более сотни салонов на каждого, а общее количество дилерских центров из Поднебесной приблизилось к полутора тысячам и составило 46% всей официальной дилерской сетки нашей страны.

Самые яркие процессы в сетях дилеров Поднебесной происходили с теми марками, которые заявили о себе только за последние несколько месяцев. Среди них лидером по числу новых салонов стала марка Jetour (74 салона). Еще один новичок этого года – Kaiyi – отстала совсем немного (65 салонов). Livan, который будет стараться наращивать бизнес с помощью недорогих перелицованных моделей Geely, обзавелся почти полусотней салонов. Еще два новых игрока SWM и BAIC продали почти по 40 франшиз. Но продажи машин в I полугодии эти марки еще, по сути, не начинали. У родственного Great Wall брендa Tank открылось 25 салонов.

В топ-10 китайских марок по числу новых шоу-румов попали также марки Changan, JAC, Chery и Geely. У Changan прирост за шесть месяцев оказался очень существенным – 39 салонов. Большая часть открытий пришлась на относительно небольшие города в регионах: в Альметьевске, Архангельске, Астрахани, Брянске, Вологде, Ижевске, Калуге, Кургане, Нягони, Пятигорске и Старом Осколе.

Однако марка расширила модельный ряд до 12 автомобилей и в прежних шоу-румах площадью в 400-500 кв. м такое количество машин уже не помещается. И если в I полугодии у Changan было 10 закрытий, то во II-м их число может возрасти, прогнозируют эксперты.

В целом, из 610 новых салонов, открытых в нашей стране за первые 6 месяцев года, 515 пришлось на те или иные китайские марки. Во II полугодии эти процессы наверняка продолжатся, хотя столь же бурного роста ожидать не стоит. Самые «лакомые» для бизнеса места, оставшиеся после ухода западных брендов, уже по большей части распроданы. Кроме того, ряд ведущих марок из Поднебесной начинает предъявлять к российским авторитейлерам все более высокие требования, для выполнения которых нужны весомые инвестиции с длительными сроками окупаемости.

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