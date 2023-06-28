Авто с пробегом: в мае россияне приобрели их на 487 миллиардов

Эксперты «Открытие Авто» и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам мая 2023 года.

Согласно результатам исследования, в конце весны жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 487,3 млрд рублей – на 85% больше, чем в мае 2022-го. При этом за

месяц было куплено 501,9 тыс. автомобилей с пробегом – на 54% больше.

В мае больше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте 10 лет и старше. На них ушло 182,8 млрд рублей - в 2 раза больше, чем в мае года прошлого. Таким образом, доля более возрастных машин выросла и составила 37,5%.

Обратная ситуация наблюдается с автомобилями в возрасте до 5 лет: их доля в общих тратах россиян снизилась за год на 7%.

Оставшиеся 154,1 млрд рублей были потрачены на машины возрастной категории «5 – 9 лет». На их долю в мае нынешнего года пришлось 31,6% (в 2022-м - 27,1%).

Сильнее всего выросли затраты на покупку японских брендов. Но несмотря на это, они все же уступили «европейцам», которые в итоге и стали лидерами по объему средств. Что касается остальных марок, то за месяц все участники рынка проявили положительную динамику – как в штуках, так и в деньгах.

В конце весны замечен рост по всем сегментам авто, сильнее всех – среди минивэнов (в 3 раза). Около половины всех денег потрачено на кроссоверы и внедорожники с пробегом. Менее других они выросли у машин F-класса. Впрочем, по объемам рынка лидерство сохраняет В-класс.

- Помимо того, что в этом мае количество авто в 1,5 раза больше, чем год назад, достигнутый результат оказывается еще и максимальным за довольно длительное время – 17 месяцев. Более высокий показатель вторичного рынка в последний раз фиксировался в декабре 2021-го, – отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

- Несмотря на рекордный объем покупок, денег на автомобилей с пробегом в мае было потрачено чуть меньше, чем в апреле. И связано это с изменением структуры вторичного рынка - с ростом доли «старых» машин, которые стоят дешевле. Обратная картина с «молодыми» автомобилями: стоят они дороже, но выставлять их на продажу стали меньше, – объясняет руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок.

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