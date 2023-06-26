Соцопрос: благоустройство и дороги

Большинство россиян удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие».

59% опрошенных удовлетворяет качество дорог и транспортных развязок. В Москве и Московской области этот показатель самый высокий – 77%. На Дальнем Востоке - самый низкий (46%). В Центральном федеральном округе это 48%, в Сибири 49%. Всего по России неудовлетворительной считает дорожно-транспортную инфраструктуру своих городов 41% респондентов.

Качество уборки улиц устраивает 64% опрошенных. Тут также со значительным отрывом лидирует Московский регион (79%), а явный аутсайдер Сибирь (51%). Тех, кого не устраивает - 36%.

Экологической обстановкой в своих городах удовлетворены 54%. На Северном Кавказе эта доля достигает 79%, тогда как в Сибири лишь 38%, на Урале 41%. Недовольны ситуацией 46%.

Отвечая о том, что может способствовать развитию инфраструктуры своего города, россияне на первое место ставят более эффективную работу городских властей (56%). По мнению 33% россиян, развитию инфраструктуры может способствовать дополнительное финансирование.

Формой личного участия в благоустройстве 73% называют регулярную оплату коммунальных услуг и благоустройства территории, 51% - оплату налогов. Об участии в городских субботниках заявили 29% опрошенных: более всего в Приволжском федеральном округе (38%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - только 16%. Никак не участвует в благоустройстве своих городов лишь 1% респондентов.

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