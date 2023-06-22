Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
Перекрытия на День выпускника История Калуги Падения дронов Статьи

Авторынок: ассортимент китайских авто в ЦФО стремительно расширяется

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2023 11:20 0 104
Авторынок: ассортимент китайских авто в ЦФО стремительно расширяется

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты майских продаж* новых автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области). На фоне бесспорно высокого спроса на отечественные модели LADA, китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж.

С января по май 2023 года в регионах Центрального Федерального округа было продано 35717 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае было продано 7746 новых авто, что на 4% меньше апрельских данных продаж, но в 2 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна. Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.

При этом китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка на задний план. В топ-5 майских продаж вошли марки LADA, Haval, Chery, Geelly и Kia.

* Анализ проведен на основе данных агентства “Автомаркетолог”.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2023 11:20 0 104
Тэги: авто
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Услуги медсестры капельницы на дому
Описание SMART 9
Беспроводные наушники в бюджетном сегменте: какие возможности предлагают доступные модели

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru