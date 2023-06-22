Авторынок: ассортимент китайских авто в ЦФО стремительно расширяется

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты майских продаж* новых автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области). На фоне бесспорно высокого спроса на отечественные модели LADA, китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж.

С января по май 2023 года в регионах Центрального Федерального округа было продано 35717 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае было продано 7746 новых авто, что на 4% меньше апрельских данных продаж, но в 2 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна. Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.

При этом китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка на задний план. В топ-5 майских продаж вошли марки LADA, Haval, Chery, Geelly и Kia.

* Анализ проведен на основе данных агентства “Автомаркетолог”.

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