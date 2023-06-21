Кошелек: россияне учат своих детей копить деньги

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного экспертами банка «Открытие». Оказалось, что более половины наших сограждан в детстве время от времени подрабатывали.

Если говорить о местах хранения, то 38% хранили свои сбережения в коробках, шкатулках, стеклянных банках или в целлофановых пакетах. У 24% в доме была копилка в форме поросенка, у 18% - в форме кубышки или бочонка. 3% хранили деньги под матрасом.

Свои детские накопления россияне тратили или мечтали потратить преимущественно на мелкие покупки (жвачка, марки, значки, наклейки) – 46% и сладости – 36%. У 27% эти деньги уходили также на развлечения (кино, театры, концерты). 26% тратили на подарки, 24% на гаджеты, 11% на книги, 7% на школьные завтраки. К слову, 46% опрошенных даже смогли осуществить с помощью накоплений свою детскую мечту. Любопытно, что сейчас большинству респондентов на реализацию мечты нужно не менее миллиона рублей, однако есть и те, кто оценил свою мечту в сумму менее 50 тысяч (1%).

Сегодня 59% россиян дают карманные деньги детям и учат их копить (в Приволжском федеральном округе – даже 75%, а вот в Москве и Московской области - лишь 41%). Что касается собственного детства, то лишь 21% опрошенных не имели в детстве сбережений (на Северном Кавказе - 35%, в Центральном федеральном округе - 16%).

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