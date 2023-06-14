Соцопрос: большинство россиян предпочитает российские и советские фильмы

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие». Выяснилось, что 62% россиян пользуются платными онлайн кинотеатрами: 30% делают это редко, а 32% - постоянно.

41% опрошенных продолжает смотреть фильмы и сериалы «недружественных» стран постоянно, как и в прошлые годы. При этом 34% стали смотреть их реже, а есть и такие 9%, которые и вовсе перестали смотреть фильмы производства США, стран ЕС и Великобритании.

Больше половины опрошенных (53%) время от времени смотрят фильмы «дружественных» стран (индийские, китайские, казахстанские), которые появляются в платных онлайн-кинотеатрах.

Отвечая на открытый вопрос о том, фильмы и сериалы каких стран они предпочитают, респонденты чаще всего называли российские и советские, а также американские. Европейское кино предпочитает около трети опрошенных, турецкое 16%, китайское 9%, индийское 5%.

Почти половина опрошенных (46%) считает, что России надо увеличивать производство фильмов и сериалов, чтобы производить их не меньше главных кинодержав мира - США и Индии. А по мнению 23%, деньги лучше тратить не на кино, а на другие, более важные нужды.

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