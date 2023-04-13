В Калуге количество рейсов автобуса №69 вырастет в четыре раза с 15 апреля
С субботы, 15 апреля, автобусы №69 «скв. Медицинских сестер - дачи - кл. Литвиново» в Калуге будут ходить не три раза за день, а 12. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Маршрут будет работать ежедневно.
Решение принято по просьбам жителей, рассказали в горхозяйстве.
Уточнить расписание транспорта можно в диспетчерской по номеру 8-800-450-10-02.
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