В Калуге количество рейсов автобуса №69 вырастет в четыре раза с 15 апреля

С субботы, 15 апреля, автобусы №69 «скв. Медицинских сестер - дачи - кл. Литвиново» в Калуге будут ходить не три раза за день, а 12. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Маршрут будет работать ежедневно.

Решение принято по просьбам жителей, рассказали в горхозяйстве.

Уточнить расписание транспорта можно в диспетчерской по номеру 8-800-450-10-02.

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