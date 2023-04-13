В Калуге не смогли провести ямочный ремонт на двух улицах из-за утечки

В среду, 12 апреля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил о запуске муниципального асфальтового завода. В своей публикации чиновник отметил, что 11 апреля был проведен ямочный ремонт на пяти улицах.

- Вчера уже залатали ямы на Майской, Дорожной, Дзержинского, Воронина и Герцена, - писал он.

Однако в комментариях калужские автомобилисты указали, что на Майской и Дорожной ямы остались.

В четверг, 13 апреля, появилось новое сообщение городской управы:

- На участке улицы Майская и улицы Дорожная из-за утечки пока что не можем завершить работы, как только устранят утечку, сможем закончить работы.

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