В Калуге задержан мужчина, который несколько раз сел за руль пьяным

В Калуге в районе СНТ «Ястребовская» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный 52-летний мужчина. Ранее он уже был судим за нетрезвую езду.

По новому уголовному делу калужанину грозит до трех лет лишения свободы.

Его машину поместили на штрафстоянку.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.