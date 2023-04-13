В Калуге задержан мужчина, который несколько раз сел за руль пьяным
В Калуге в районе СНТ «Ястребовская» инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный 52-летний мужчина. Ранее он уже был судим за нетрезвую езду.
По новому уголовному делу калужанину грозит до трех лет лишения свободы.
Его машину поместили на штрафстоянку.
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