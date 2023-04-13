В Калуге пожилые люди не могут добраться до своих дач

Наша читательница Татьяна через бот обратной связи в телеграме сообщила о проблеме с транспортом в Калуге. По ее словам, люди не могут добраться до СНТ «Березка 2».

- Туда ездит только автобус №94, - рассказала калужанка. - Дачи заводские, на автобусе ездят бабушки 70+. Раньше была маршрутка № 93, которая ездила с интервалом в 30 минут, проблем не было. Затем сказали, маршрут нерентабельный и пустили автобус №94. Утром у него два рейса: в 8:00 и 10:00. Автобус битком, в него влезает очень мало пассажиров, бывает вообще люди не влезают и остаются на остановке. Весь прошлый год куда только не обращались: и в диспетчерскую, и в горуправу. Ответ один: нерентабельно. Моя мама получила эту дачу от завода КЗАМЭ, всю жизнь там все сажает. Все соседи рядом тоже с завода. И вот теперь эти люди, которым за 70 лет, не могут бросить дачу, с которой связана вся жизнь только потому, что нерентабельно возить бабушек. Я понимаю, они в основном ездят по проездному, но его оплачивает город, это не бесплатники. Мне просто обидно видеть такое неуважение.

Комментарий по этой проблеме нам дали в городской управе. Там заявили, что знают о недостаточном количестве рейсов. Сейчас прорабатывается решение проблемы.

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