В Калуге ямочный ремонт запланировали на семи улицах

В Калуге заработал муниципальный асфальтовый завод. В связи с этим дорожники обещают ускорить проведение ямочного ремонта. В начале недели проведены работы на пяти улицах, сообщил 12 апреля городской голова Дмитрий Денисов.

Скоро приведут в порядок еще семь улиц.

- Вчера уже залатали ямы на Майской, Дорожной, Дзержинского, Воронина и Герцена, - прокомментировал Денисов. - Заезжал проверить ремонт переулка Юрия Казанкова – там тоже работа кипела. В ближайших планах улицы: Дарвина, Чичерина, Билибина, Суворова, Николо-Козинская, Степана Разина, Маяковского. За год планируем заделать 15 тысяч квадратных метров ям.

Также Денисов сообщил, что дорожники сократят сроки между фрезерованием и укладкой, чтобы не доставлять автомобилистам особых неудобств.

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