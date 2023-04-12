В Калуге начался ремонт улицы Гвардейской

В среду, 12 апреля, служба единого заказа городского хозяйства Калуги сообщила о начале ремонта улицы Гвардейской. Ранее жители областной столицы жаловались на большое количество ям.

- День космонавтики дал старт работам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по улице Гвардейской, - рассказали дорожники. - И как сказал великий лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин: «ПОЕХАЛИ».

Завершить ремонт Гвардейской обещают к июлю.

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