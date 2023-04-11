Три льготных автобусных маршрута заработают в Калуге 16 апреля

С воскресенья, 16 апреля, в Калуге в связи с началом дачного сезона заработают три льготных автобусных маршрута. Об этом сообщили во вторник в управлении городского хозяйства.

До наступления холодов будут ездить:

24 (л) «скв. Медицинских сестер - дачи - д. Никольское»,

27 (л) «скв. Медицинских сестер - д. Пучково - (Кольцевой)»,

64 (л) «пл. Московская - пос. Северный - кл. Литвиново».

Точное расписание можно уточнять в Диспетчерской службе по телефону 8800 450 10 02.

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