ГИБДД объявила о проведении проверок на дорогах Калужской области

С 12 по 30 апреля в Калужской области ГИБДД будет проводить профилактическую акцию «Пешеход». Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Проверки направлены на то, чтобы приучить водителей пропускать пешеходов. Также инспекторы будут контролировать, носят ли пешеходы световозвращающие элементы на одежде.

С начала года на федеральных трассах Калужской области погибли четыре пешехода. Еще пять получили травмы.

Чаще всего аварии с пешеходами происходили по понедельникам и четвергам. Самое опасное время – с 17:00 до 21:00.

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