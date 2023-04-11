163 пьяных водителя задержаны в Калужской области
За первые три месяца года на территории Калужской области инспекторами ГИБДД задержаны 163 пьяных водителя. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.
В 65 случаях автомобилисты не стали спорить и сразу отказались от освидетельствования.
По вине нетрезвых калужских водителей произошло 13 ДТП.
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